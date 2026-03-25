ボートレース宮島の「中日スポーツ賞」は２６日、開幕する。坪口竜也（３６＝長崎）がエンジン抽選で引き当てたのは、もっか３連続優出中の３８号機。当地指折りの好素性機は、昨年１０月の使い出しから一貫して高いレベルを維持している。「やっぱりいいエンジンです。もらったままだと少しズレている感じだったけど、足は強め。パワーは間違いなくある。回転調整くらい」と、スタート特訓後は機歴通りの手応えに納得の表情。