ボートレース平和島の「スカパー！・第２６回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」は２６日、開幕した。屋良龍紀（２８＝長崎）は初日８Ｒ、６コースから握ってバック４番手とすると、２Ｍを小回りに差して一気に首位に浮上。そのまま着を守り切ってゴール。３連単５万５５５０円の超高配当を演出した。レース後は「ラッキーですね。うれしいです」と白い歯を見せた。タッグを組む６２号機は２連率３４％。数字は高くないが行