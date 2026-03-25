俳優の斎藤工（４４）が２５日、都内で行われた「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’２５／第３１回ＡＭＤアワード」の授賞式に出席した。同賞は、一般社団法人デジタルメディア協会（ＡＭＤ）が主催する優れたデジタルコンテンツ等の制作者を表彰するもの。「優秀賞」を受賞した１０作品の中から「総務大臣賞」として、俳優の草磲剛が主演を務めたＮｅｔｆｌｉｘ映画「新幹線大爆破」が選出された。授賞式には