麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴された音楽グループ「ＸＧ」の元プロデューサー・ＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ被告が２５日、勾留先の東京湾岸警察署から保釈された。酒井被告は２月、愛知県内のホテルでコカイン１袋を所持した麻薬取締法違反の罪で２４日に起訴された。２５日に保釈が認められ、午後には保釈保証金の２００万円が納付された。午後７時３０分頃、酒井被告は黒のスーツで警察署から出ると、報道陣の前で立ち止