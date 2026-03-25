【モデルプレス＝2026/03/25】23日より、3日間連続で2026年度のK-1 GIRLS（ラウンドガール）が発表。第3弾として、美輪咲月、広瀬晏夕、瀬名ひなの、櫻木はるの継続が明らかになった。【写真】2026年度「K-1 GIRLS」第1弾は？◆美輪咲月、キャプテンに抜擢美輪は、今回でK-1 GIRLSとして3年目の就任となり、キャプテンに抜擢。推しのファイターは朝久（裕貴＆泰央）兄弟で「去年大会も大活躍のお2⼈だったので今年も注Ҿ