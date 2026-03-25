【モデルプレス＝2026/03/25】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が25日、都内で行われた映画「私がビーバーになる時」ハチャメチャ！大ヒット記念イベントに、芳根京子、小手伸也、かなで（3時のヒロイン）ともに出席。エバース・町田和樹とのエピソードを明かした。【写真】ディズニー日本版声優のSTARTOアイドル、貴重な手形披露◆宮田俊哉、エバース・町田和樹との共通点明かす会場で予測不能なドッキリが仕掛けられたことから、最近体験し