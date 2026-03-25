元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が２５日までにＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムで「１人プール風強すぎて誰も入ってなかった笑」とつづり、プールを楽しむ姿を披露した。この投稿にファンからは「なっちゃん超可愛い」「風に吹かれてもかわいい保てるのさすが！！」「安定に肌キレイで羨ましい」「美しすぎる」「リアルマーメード」「ステキなプール」「素敵です」などの声が寄せられている。