◆第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日、大井競馬場・ダート１７００メートル、稍重） ※ＪＲＡ所属馬の上位２頭（３着以内）、地方所属馬の上位２頭に羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）の優先出走権ダート３冠初戦の羽田盃への優先出走権をかけた重賞が７頭立て（ＪＲＡ４、南関東３）で争われ、２番人気で西村淳也騎手騎乗のロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）