◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）追い切り＝３月２５日、美浦トレセン昨年の有馬記念２着以来の始動戦を迎えるコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が、上々の動きを披露した。横山武史騎手を背にして美浦・坂路でミリオンヴォイス（３歳未勝利）を３馬身半追走する形から、楽に馬体を併せて、５２秒５―１２秒２の馬なりで脚