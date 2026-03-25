広島のドラフト２位・斉藤汰直投手＝亜大＝が２５日、盟友を刺激に「１年間、１軍で戦い抜きたい」と誓った。亜大で同級生だった巨人３位の山城京平投手が開幕ローテ入りし、自身はリリーフとして開幕１軍入り。「まずは１試合１試合、投げる試合を無失点に抑えることだけ考えてやりたい」と意気込んだ。山城とは亜大時代にダブルエースとして切磋琢磨（せっさたくま）した。「巨人の（開幕）ローテに入って、もう『すごいな』