コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪で起訴されたアーティストグループ「XG」の元プロデューサーの男が、身柄を勾留されていた警視庁東京湾岸警察署から保釈されました。酒井じゅんほ被告「すみませんでした」アーティストグループ「XG」の元プロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ被告（39）や、「エイベックス」の元社員ら男3人はきのう（24日）、麻薬取締法違反の罪で起訴されました。東京地検により