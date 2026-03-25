国会内で開かれた「社会保障国民会議」の実務者会議。今回から中道改革連合、立憲民主、公明の3党が加わり、7党に拡大した＝25日午後消費税減税や給付付き税額控除を超党派で協議する「社会保障国民会議」の実務者会議が25日、国会で開かれ、中道改革連合、立憲民主、公明の3党が初参加して7党の枠組みに拡大した。与党に加え、高市政権が呼びかけた野党5党が全て参加する構成となり、制度設計の議論が本格化する。7党は給付付