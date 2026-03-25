高市総理が実現に強い意欲を示す食料品の2年間消費税ゼロと給付付き税額控除。与野党などによる議論が本格的にスタートしましたが、課題は山積しています。いつ頃、どのような形で実現するのでしょうか？【イメージ】所得に応じた給付を 「給付付き税額控除」の仕組み消費税ゼロ 本当に実現する？自民党内からも慎重意見高柳光希キャスター：国民会議で与野党や専門家による議論が本格的にスタートしました。高市総理が目指す