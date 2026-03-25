デンマーク議会の総選挙の投開票が行われ、フレデリクセン首相率いる社会民主党を含む中道左派は過半数に届きませんでした。ロイター通信などによりますと、24日から始まったデンマーク議会の総選挙は、フレデリクセン首相率いる社会民主党を含む中道左派が84議席獲得し、対立する自由党などの中道右派を議席数で上回ったものの、過半数には至りませんでした。排外主義を掲げたライバルの右派陣営は躍進し、77議席を獲得しています