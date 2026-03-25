男性５人組アイドル歌謡グループ・華ＭＥＮ組（かめんぐみ）が２５日、東京・錦糸町マルイで、ファーストシングル「ＮＥＧＡＩ」のリリースイベントを行い、ファンに向けてタイトル曲やカップリング曲「ゲキアイ」など全４曲を届けた。華ＭＥＮ組はオーディションを経て、２４年５月にメジャーデビューした平均年齢３１歳の５人組。新曲は離れてしまった大切な存在を思いながら、未来への希望を胸に歩き出す心情を描いた歌謡曲