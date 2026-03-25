3歳馬限定のダートグレード競走「第49回京浜盃」（Jpn2、ダート1700メートル、7頭立て）が25日の大井競馬11Rで行われ、2番人気のロックターミガン（牡＝栗東・石坂、父シスキン）が4コーナーで先頭に立つと、そのまま後続を突き放して1着。ダート2戦2勝で重賞初制覇となった。2着に1番人気のフィンガー、3着は4番人気のカタリテとJRAのワンツースリーで決着し、3連単＜4＞＜1＞＜7＞は1450円（2番人気）。▼西村淳也パドック