プロ野球のファーム・リーグは25日、西地区の広島―ソフトバンク戦（由宇）が雨天中止。中地区の中日―DeNA戦（ナゴヤ）は0―0の3回裏終了時に降雨ノーゲームとなり、残り4試合が行われた。東地区の楽天は日本ハム戦（森林どりスタジアム泉）に2―1。先発・古謝が5回2安打1失点（自責0）で1勝目を挙げた。2番手・岸が3回3安打3奪三振無失点で、3番手・日当が1回1安打3奪三振無失点で3セーブ目（1勝）。日本ハム先発・浅利は5回