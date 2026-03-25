コカインを使用したとして、麻薬取締法違反（使用）罪で起訴された人気音楽グループ「ＸＧ」の元プロデューサーＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ被告（３９）が２５日、勾留先の東京湾岸警察署から保釈された。黒のスーツにネクタイ姿で姿を現し、深々と約２０秒ほど、頭を下げ「すいませんでした」と小さな声で謝罪し、警察署を後にした。起訴内容によると、２月下旬に愛知県名古屋市内のホテルでコカインを使用していたとして、麻