例えば「二重になりたい」「鼻を高くしたい」など、見た目のコンプレックスに悩んだ経験は誰しも1度はあるでしょう。そんなルッキズムの苦しさを描いた餅田ぷりさんの漫画『二つのさよなら〜一卵性双生児の妹が全身整形しました〜』が注目を集めています。【写真】【漫画】『二つのさよなら〜一卵性双生児の妹が全身整形しました〜』（全編を読む）物語は、7年前に失踪した一卵性双生児の妹の碧煌（サファイア）が全身整形した姿で