全国のグルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が3月25日から新潟市で始まりました。からっと揚がってたっぷりと蜜が絡んだ大学芋に……出来立てアツアツ！ぎっしりと具が詰まったポークシウマイ！25日から新潟伊勢丹で「シューイチ全国うまいもの博」が開幕しました。番組の人気コーナーとコラボした店も登場。ミルクソフトは2種類の抹茶の焼き菓子がのった抹茶づくしのスイーツです。