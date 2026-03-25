競馬は、多くの人々や馬たちの活躍によって成り立っています。そのなかには、表舞台では分からない活躍で支える馬もいるようです。自身も元牧場従業員である漫画家・イラストレーターの高草木こぶさんの作品『あてうま白書』は、そんな目に見えない場所で奮闘する馬たちの姿が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約5.8万ものいいねを集めました。【漫画】『あてうま白書』（全編を読む）競走馬の繁殖において『