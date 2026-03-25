「猫×結婚」の視点で、保護猫支援をしたい――。安本結耶さん（＠nekokon27）は、そんな想いを持ったことから2025年11月、猫好き専門の結婚相談所「ねここん」を立ち上げた。【図】気になる「ねここん」のサービス内容猫愛が高じて「猫好き専門の結婚相談所」を開設母親が知人から子猫を貰ってきたことを機に、安本さんは10代の頃から常に猫がそばにいる生活を送ってきた。個性的で気まぐれなのに、辛い時には優しく寄り添ってく