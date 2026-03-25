専用装備を採用する高性能モデル日産は2026年3月19日に、クロスオーバーBEV「アリア NISMO」のマイナーチェンジモデルを発売しました。ベースとなる「アリア」は、2020年に発表され2022年から販売されているSUVタイプの電気自動車（EV）です。静粛性や走行性能、デザイン性を高次元で両立させたモデルで、日産のEVラインナップの中では軽EV「サクラ」や「リーフ」よりも上級に位置づけられています。【画像】超カッコいい！ こ