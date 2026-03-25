YOASOBIが2020年1月に配信リリースした楽曲「あの夢をなぞって」が、カンロ『ピュレグミ』2026年春CMに起用された。 （関連：【映像あり】YOASOBIの楽曲「あの夢をなぞって」起用、カンロ『ピュレグミ』2026年春CM） 楽曲「あの夢をなぞって」は、YOASOBIが2020年1月18日に配信リリース。いしき蒼太による小説『夢の雫と星の花』を原作として制作されており、ストリーミング再生数は3億回を突破している。