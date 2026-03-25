2026年度予算案の審議の舞台が衆議院から参議院へと移りました。高市総理が年度内成立を目指す中、衆議院では野党の反発もあり、審議時間は限られたものとなりました。 【写真を見る】磯崎仁彦さん（自民党参議院国会対策委員長）「国民生活に重要な予算・法案を1日も早く成立させたい」（19日取材） 「熟議の府」とも呼ばれる参議院で、与党はどのように議論を進めていくのか。少数与党という状況の中、党の参議院国会対策委員