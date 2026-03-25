お子さんが成人して独立し、すでに結婚したというママは「子どものパートナーと良好な関係を築きたい」と考える人が多いのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「お嫁さんとの付き合い方を教えて」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんの息子さんは昨年入籍しましたが、近々帰省する予定だそうです。『お嫁さんの実家も市内にあるので、宿泊はそれぞれの実家になります。お嫁さんにはこれまでに二度