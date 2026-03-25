きょう午前、山形県東根市のさくらんぼ畑で、さくらんぼの消毒作業をしていた男性が果樹の枝にあごを衝突させ大ケガをする労災事故がありました。 【写真を見る】さくらんぼ畑で...果樹の消毒作業中に枝に衝突男性(52)があごの骨を折る大ケガ（山形・東根市） 警察によりますと、きょう午前８時５５分ごろ、東根市中央東にあるさくらんぼ畑で村山市に住む会社員の男性（５２）が、走行しながら農薬を散布するスピードス