第三セクター平成筑豊鉄道（福岡県福智町）の在り方を検討する県や沿線9市町村などの「法定協議会」は25日、路線バスに転換する決議結果を明らかにした。自治体の財政負担が比較的少ないことなどから、委員による投票で最多の支持を集めた。今後は鉄路を廃止し、自治体が運営するコミュニティーバス方式で住民の足を確保する方針。具体的なルートや転換時期などは未定としている。