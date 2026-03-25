25日、耳の不自由な人の生活を支える「聴導犬（ちょうどうけん）」が、県内で初めて認定され利用者へ貸与されました。 今回認定された聴導犬は、昨年から約1年間の訓練を受け、今年3月に実施された認定試験に合格しました。 広島県内で初めてとなる聴導犬は、補助犬の普及啓発を行う「広島ハーネスの会」から、20代で突発性難聴を発症した女性に貸与されました。 聴導犬は、インターホンやアラームなど生活上