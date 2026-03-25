＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 最終日（2日間競技）◇25日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,147ヤード・パー72＞連日の「69」をマークした早川夏未がトータル6アンダーで並んだ星野瑠菜とのプレーオフを1ホール目で制し、ネクヒロ通算4勝目を飾った。年明けからオーストラリアツアーに参戦。予選落ち続きで失った自信を取り戻す、大きな1勝となった。終盤にドラ