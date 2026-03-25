あなたのパソコンにもし、こんな画面が表示されたら、どうしますか？ 【サポート詐欺の画面とは？】被害1億円の企業も・・・その画面を再現すると！？ 熊本県天草市の会社で、パソコンがウイルス感染したと思わせる「サポート詐欺」の被害を受け、約1億円を騙し取られましたが、被害に至らずとも同じような相談は全国で月に300件にものぼります。 対策は「落ち着いて無視する」ことのようです。 被害に遭ったのは