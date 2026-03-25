春のセンバツ高校野球。日本文理は3月25日、新潟県勢20年ぶりのベスト8をかけ、関東大会準優勝の強豪・花咲徳栄に挑みました。雨が降る中の試合となり、文理は投打に圧倒され敗れました。 試合開始前から雨が降る中、15年ぶりにセンバツ1勝を挙げた日本文理は関東大会準優勝で埼玉県の強豪・花咲徳栄と対戦しました。試合が動いたのは3回表。【日本文理染谷崇史 投手】「指先の感覚と相手バッターを怖がってボール