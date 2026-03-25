公衆電話、使っていますか？使ったことありますか？ 携帯電話の普及などで、「公衆電話」の数が減少しています。最近はあまり使われていない印象ですが、公衆電話には今も昔も変わらない大事な役割があります。 【順番に見る】懐かしの公衆電話 使う？使わなない？アンケート結果 街なかに設置された公衆電話。しかし、道行く人が持つ連絡手段は携帯電話です。 記者「街なかで聞きました。公衆電話を使っていますか？い