富山市観光協会がSNSに掲載した「ホタルイカの刺身」の写真が波紋を広げている。寄生虫対策として冷凍処理などが必要な食材にもかかわらず、「新鮮だからこそ味わえる」と紹介したため、「生で食べられると誤解する」と指摘が相次いだ。“ホタルイカの刺身”を「新鮮」と表現今が旬の海の幸、ホタルイカは、体内に寄生虫が潜んでいることがあるため、生で食べるにはマイナス30度以下で4日間以上、冷凍するなどの処理が必要だ。その