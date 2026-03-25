IEAのビロル事務局長（左）と握手する高市首相＝25日午後、首相官邸高市早苗首相は25日、国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長と官邸で面会した。IEAがイラン情勢の長期化に備えて検討する石油備蓄の追加の協調放出について、賛同する意向を示した。「しっかりと対応していきたいし、IEAとよく連携をしていきたい」と述べた。エネルギー輸送の要衝のホルムズ海峡が封鎖状態となり、日米欧など加盟国は過去最大規模となる