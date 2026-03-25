タレント・堀ちえみ（59）が25日、自身のインスタグラムを更新。「花の82年組」4人の同期会を報告した。堀は「同期の仲間とランチ」と書き始め、同じ1982年デビューの松本伊代、早見優、タレント・薬丸裕英と結婚した石川秀美さん（薬丸秀美さん）とのランチ会の様子を投稿。「約45年の長いお付き合い」とし、「麻布の富麗華さんで美味しい中国料理と楽しい会話何十年経っても変わらない…どころか年齢を重ねるたびに、ど