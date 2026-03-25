イギリス・ロンドンでユダヤ系団体の救急車4台が放火された事件で25日、40代の男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、47歳の男と45歳の男です。2人は23日未明、ロンドン北部でユダヤ教礼拝所近くの駐車場に止めてあったボランティア団体の救急車4台に放火した疑いが持たれています。警察は、2人の国籍や動機などを明らかにしていません。防犯カメラの映像から、少なくとも3人が関与しているとみられていて、警察は引き続き捜査を