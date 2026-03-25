残り数分、誰もが勝敗を確信しかけたその瞬間だった。福岡で開催された「17LIVE」のリアルイベントで、2位からの大逆転劇が起こる。「イチナナマジック」とも呼ばれる展開に会場はどよめき、くつこMarimbaが見事に2連覇を達成した。リアルイベント『戦国時代〜福岡豪⾷の乱〜』会場の様子○50名のイチナナライバーたちが参戦ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」によるリアルイベント『戦国時代〜福岡豪⾷の乱〜』が3