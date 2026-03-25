【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの椎名 ニキ「Spicy Smoothie」がフルサイズで全世界一斉配信開始となった。料理人としても活躍するアイドルがお贈りする、ゆるいけどちょっぴりスパイシーな楽曲に乞うご期待！●配信情報3月25日配信あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-椎名 ニキ「Spic