ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』(毎週水曜22:00〜)と、第一三共ヘルスケアダイレクトのエイジングケアブランド「BRIGHTAGE(ブライトエイジ)」がタイアップしたウェブCM「視線を奪う、アイケア革命」が、4月10日まで公開されている。新ウェブCM「視線を奪う、アイケア革命」これは、“爆モテ”を自認する美男美女16人がNo.1を競う同番組の世界観と、目もとの印象に着目したスキンケア訴求を掛け合わせたも