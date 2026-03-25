プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。お茶目な自撮りショットを披露した。「お昼休みに秒で買い物へ！」本田さんは、塩パンを手に持ち「好きな食べ物ランキング4位に躍り出ました！」といい、塩パンを食べる姿や、ベージュのアウターを羽織った春コーデなど8枚の写真を投稿。「お昼休みに秒で買い物へ！」というコメントにあわせ、買い物の様子も公開。大きく12番と番号が