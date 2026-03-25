MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月23日（月）の放送では「新しい学校はすゝむツアー」終了の報告をお届けしました。新しい学校のリーダーズ――約5か月間にわたるツアー終了！SUZUKA：3月の授業がスタートしましたが、最近の