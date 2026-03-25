MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月23日（月）の放送では、ブルボン「フェットチーネグミ」とのコラボパッケージを紹介しました。パーソナリティのRIN ――コラボ商品を本人自らレジに？SUZUKA：私たちの近況を「Arigato！」