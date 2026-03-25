ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「年度末の断捨離と運気」について解説します。「物を捨てたら仕事が回り始めた」「不思議と良い出会いが増えた」……年度末から春にかけて、身の回りを整理する人が増えるこの季節、そんな断捨離にまつわるポジティブな話を耳にすることはありませんか？本当に捨てるだけで人生が変わるの？ と少し不思議に思