Netflixは25日、先日行なわれた「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（以下WBC）」について、Netflixでの視聴データを公開した。 情報はNetflixの視聴データと、ビデオリサーチ社の視聴データを組み合わせた形で分析されたものだ。 WBCの全47試合での累計視聴者数は3,140万人となった。これは、過去に行なわれたWBCの配信としても、MLBを含めた野球配信としても、グローバルで過去最大の視聴量だ