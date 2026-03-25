タレント・堀ちえみが「同期の仲間とランチ」を楽しんだ様子をアップした。２５日に自身のインスタグラムを更新し、東京・麻布にある中華料理店で松本伊代、早見優、薬丸秀美と集まったという。「何十年経っても変わらない…どころか年齢を重ねるたびに、どんどん深くなってる絆。やっぱとても安心感があり居心地がいいんだなぁ。心からホッとできる。いつもありがとうね」と感謝し「尊敬してるし大好きだし頼りにしてるよ！」