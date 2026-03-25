◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセン高松宮記念でナムラクレアに騎乗する浜中俊騎手＝栗東・フリー＝が２５日、共同会見で同馬に対する思いを語った。２歳夏から５歳夏まで主戦を務め、今回が７戦ぶりのコンビ復活だ。―ラストランを前にしての心境は。浜中騎手「人馬ともに無事に、レースにたどり着ければいいなと思います」―久々の騎乗依頼