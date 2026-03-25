◆センバツ第７日▽２回戦智弁学園２―１神村学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）智弁学園（奈良）が延長タイブレークを制し、５年ぶりの８強進出を決めた。プロ注目のエース左腕・杉本真滉（３年）が１４３球で１０回を投げきり、４安打１失点で完投。最後のアウトを奪うと「（味方が）８回まで無得点だったけど、信じていた。延長戦で強いチームに勝てた。その喜びが出ました」と全身でガッツポーズをつく