旬の時期を逃さず、お弁当でも楽しんじゃおう！ 一年中手に入る野菜が多くなってきた中でも、新玉ねぎは春のこの時期だけの期間限定のおいしさ。辛味が少なくて生でもおいしく食べられるのでお好きな方も多いのでは？その辛味の少なさを生かしてサラダにして食べることが多いですが、実は加熱をするとさらに甘みが増しておすすめ。さっと加熱でシャキッとした食感を、長めに加熱すればとろっとろの食感を楽しめますよ。そんな旬の