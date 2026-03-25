ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が２５日、本拠地・横浜スタジアムでのナイター練習に参加。上半身のコンディション不良でオープン戦ラスト２試合を欠場した主将は、「（状態は）問題ない」とした上で、２７日の開幕戦出場については「トレーナーの方も含めて話している」と語った。筒香は２０日の西武戦（ベルーナＤ）で、スイングの際に上半身の違和感を訴えて途中交代。２１、２２日の同カードを欠場した。この日は打撃練習やノ